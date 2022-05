Tanque de ácido nítrico é atingido em ataque russo em Severodonetsk

Um "tanque de ácido nítrico" de uma fábrica de produtos químicos em Severodonetsk, no leste da Ucrânia, foi atingido nesta terça-feira por um ataque russo, anunciou o governador regional, Sergii Gaïdaï, que pediu aos moradores que não saiam dos abrigos antiaéreos.



"Não saiam dos abrigos" e "preparem máscaras de proteção", escreveu o governador no Telegram, lembrando que o ácido nítrico pode, em particular, causar danos aos pulmões e perda de visão.



De acordo com líderes separatistas pró-Rússia, o tanque "explodiu" em uma área controlada pelas forças ucranianas.



"Na fábrica química de Azot, um tanque com produtos químicos explodiu. Em princípio, é ácido nítrico", disse Rodion Mironchik, líder da autoproclamada "República" de Lugansk,nNo Telegram.



As autoridades ucranianas locais informaram nesta terça-feira que os militares russos controlam "a maior parte" de Severodonetsk, a última grande cidade da região de Luhansk que não está sob o controle de Moscou.