Rússia cortará fornecimento de gás à Dinamarca em 1º de junho

A empresa de energia dinamarquesa Ørsted anunciou nesta terça-feira (31) que o fornecimento de gás russo à Dinamarca será suspenso a partir de 1º de junho às 06h00 (horário local), após se recusar a liquidar o pagamento em rublos.



"Como não há gasoduto indo diretamente da Rússia para a Dinamarca, a Rússia não poderá cortar diretamente o fornecimento de gás para a Dinamarca, então esta poderá continuar obtendo gás. No entanto, isso significa que o gás para a Dinamarca deverá ser comprado, em maior medida, no mercado europeu", disse Ørsted em um comunicado.



A Rússia anunciou que só aceitará pagamentos para entregas de gás natural em sua moeda nacional, exigindo que os compradores abram contas bancárias em rublos. Caso contrário, correm o risco de ter as entregas suspensas.



A medida responde às sanções internacionais contra Moscou depois que a Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro, que tem entre elas o congelamento de ativos em moeda estrangeira mantidos no exterior.



O gás representa 18% da energia consumida anualmente na Dinamarca.