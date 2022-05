Passagem de Agatha provoca danos em estradas na costa do Pacífico mexicano

Agatha, que tocou solo como furacão de categoria 2, deixou bloqueios em estradas, árvores e postes caídos na costa sul do Pacífico do México e nesta terça-feira (31) foi rebaixada para depressão tropical.



O governo do estado mexicano de Oaxaca (sul), que recebeu diretamente o impacto do fenômeno, informou que não houve registros de danos pessoais e que os danos materiais foram escassos.



"O maior impacto que temos é basicamente nas rodovias, temos alguns impactos, mas até o meio-dia as comunicações devem ser restabelecidas", disse Alejandro Murat, governador de Oaxaca, à rede Televisa.



Às 09h00 (horário de Brasília, 12h00 GMT), a depressão tropical estava sobre terra a 90 km do porto de Salina Cruz. Agatha registrou ventos de 55 e avançou a 13 segundo o Centro Nacional de Furacões (NHC) dos Estados Unidos.



"Espera-se que Agatha enfraqueça ainda mais e se dissipe à tarde no sul do México", detalhou o NHC em um boletim.



O fenômeno tocou solo como furacão 2 da escala Saffir-Simpson (de 5) na tarde de segunda-feira ao oeste de Puerto Ángel, uma comunidade costeira de cerca de 2.500 habitantes em Oaxaca.



As autoridades localizaram cerca de 5.240 turistas na área, que abriga resorts como Puerto Escondido e Huatulco, populares entre turistas europeus e surfistas americanos.



O Serviço Meteorológico Mexicano informou que há 60% de chance de que, em cinco dias, os remanescentes de Agatha atravessem o Estreito de Tehuantepec para chegar ao Atlântico com potencial de formação de ciclones.



"Continuará deixando como resquício as grandes chuvas", informou a Proteção Civil de Oaxaca, que mantém aulas e várias atividades suspensas.



Agatha é a primeira tempestade da temporada 2022 no Pacífico.



O México sofre todo ano o embate de ciclones tropicais tanto em sua costa Pacífica como Atlântica, geralmente entre maio e novembro.



A temporada 2021 de fucarões, de 15 de maio a 30 de novembro, foi moderadamente ativa, com 40 fenômenos. Deles, 15 foram furacões, segundo o meteorologista mexicano.