Israel assina com Emirados o primeiro acordo de livre comércio com um país árabe

(foto: Anuj TAYLOR / GPO / AFP)

Israel e Emirados Árabes Unidos assinaram nesta terça-feira (31) um acordo de livre comércio que consolida a normalização de suas relações diplomáticas estabelecida em 2020, o primeiro pacto do tipo que o Estado hebreu firma com um país árabe."Felicidades", celebrou em uma mensagem no Twitter em árabe o embaixador de Israel nos Emirados Árabes Unidos (EAU), Amir Hayek, com uma foto que mostra autoridades dos dois países durante a cerimônia de assinatura do acordo em Dubai.O enviado dos EAU a Israel, Mohamed Al Khaja, chaou de "conquista sem precedentes" o acordo que suprime os direitos de importação sobre 96% dos produtos negociados entre as partes."As empresas dos dois países se beneficiarão de um acesso mais rápido aos mercados e de tarifas menores, pois nossas nações trabalham juntas para aumentar o comércio, criar postos de trabalho... e aprofundar a cooperação", tuitou Khaja.O acordo de normalização de 2020 era parte dos Acordos de Abraão, intermediados pelo governo dos Estados Unidos, que também permitiram a Israel estabelecer relações diplomáticas com Bahrein e Marrocos.O comércio entre Israel e Emirados Árabes Unidos alcançou 900 milhões de dólares em 2021, segundo os dados oficiais israelenses.O presidente do conselho empresarial EAU-Israel, Dorian Barak, prevê um aumento considerável do comércio entre as duas potências regionais."O comércio entre Emirados e Israel vai superar dois bilhões de dólares em 2022 e aumentará a quase cinco bilhões de dólares em cinco anos, reforçado pela colaboração nos setores de energias renováveis, bens de consumo, turismo e ciências", afirmou em um comunicado."Dubai está se transformando rapidamente em um centro para as empresas israelenses que olham para o sul da Ásia, Oriente Médio e Extremo Oriente como mercados para seus bens e serviços".Quase 1.000 empresas israelenses trabalharão nos e através dos EAU até o fim do ano, de acordo com Barak."Israel e os Emirados assinaram um acordo histórico de livre comércio, o primeiro desse tipo entre Israel e um país árabe", escreveu no Twitter o primeiro-ministro israelense, Naftali Bennett."Sob o impulso do meu amigo Mohamed bin Zayed (Al-Nayane, dirigente dos Emirados) e graças a muita determinação, este é o acordo de livre comércio mais rápido da história de Israel", continuou.As conversações para o acordo começaram em novembro e foram concluídas em abril, após quatro rodadas de negociações.Israel já assinou acordos de livre comércio com outros países e blocos, incluindo Estados Unidos, União Europeia, Canadá e México.A assinatura desta terça-feira aconteceu dois dias depois da marcha de milhares de israelenses pela Cidade Antiga de Jerusalém para celebrar a tomada da parte leste da cidade por Israel em 1967.A anexação de Jerusalém Leste por Israel nunca foi reconhecida pela comunidade internacional.A marcha aconteceu em um momento de grande tensão entre a polícia, os manifestantes israelenses e os palestinos, que consideram a marcha anual uma provocação.Quase 2.600 não muçulmanos, turistas e israelenses, visitaram no domingo a Esplanada das Mesquitas, um dos lugares mais sagrados do Islã, um número muito superior ao habitual.Os Emirados condenaram na segunda-feira com veemência o que chamaram de "ataque" de Israel ao local.