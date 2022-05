Banco russo Sberbank afirma que trabalha com normalidade apesar da exclusão do sistema SWIFT

O principal banco russo, Sberbank, afirmou nesta terça-feira que trabalha com "normalidade', apesar de sua exclusão do sistema financeiro internacional SWIFT decidida na segunda-feira pela União Europeia (UE).



"Estamos trabalhando com normalidade, as principais restrições já estão em vigor", indicou o banco em um comunicado, em referência às sanções adotadas anteriormente pelos Estados Unidos e Reino Unido.



"A exclusão do SWIFT não muda em nada a situação das transações internacionais", acrescentou.



"As operações internas na Rússia não dependem do SWIFT e serão efetuadas com normalidade pelo banco", completou a empresa.



O governo dos Estados Unidos já impôs restrições consideráveis ao Sberbank, congelando no início de abril todos os seus ativos "em contato com o sistema financeiro americano" e proibindo qualquer transação com entidades ou pessoas daquele país.



Por sua vez, o Reino Unido congelou completamente os ativos do principal banco russo.



Na segunda-feira, os 27 Estados membros da União Europeia aprovaram o sexto pacote de sanções contra Moscou para aplicar um embargo sobre 90% das importações de petróleo do país até o final do ano e excluir três bancos russos do sistema SWIFT, incluindo o Sberbank.



SWIFT é uma das redes mais importantes de mensagens bancárias e financeiras que permite o tráfego de ordens de pagamento entre entidades ou de transferências de recursos dos clientes.



O Sberbank é herdeiro dos bancos de poupança da época dos czares e quase todos os russos têm uma conta nele.