Rebeldes matam 16 pessoas no leste da República Democrática do Congo

Rebeldes da República Democrática do Congo mataram pelo menos 16 pessoas e feriram outras sete no leste deste país assolado pela violência, informou a Cruz Vermelha local nesta segunda-feira (30).



"Encontramos 16 corpos de civis, sete feridos, cinco caminhões incendiados" na comunidade rural de Bulongo, localizada na província de Kivu do Norte, a cerca de 40 km ao leste de Beni, disse Sahani Kambale, chefe desta organização humanitária.



Entre os mortos há um "socorrista da Cruz Vermelha local", acrescentou Albert Ndungo, secretário da organização.



Andika Miheko, presidente da juventude de Bulongo, afirmou que os rebeldes das Forças Democráticas Aliadas (ADF) também queimaram casas.



O grupo armado ADF, apresentado pelo Estado islâmico (EI) como seu braço na África central, é acusado de ser responsável pelo massacre de milhares de civis no RDC e ter cometido atentados jihadistas em Uganda.



No sábado, ao menos 27 pessoas foram assassinadas no leste do RDC pelas ADF, segundo o exército e outras fontes.