Bioparque de La Paz será reformado após morte de 89 animais

Um total de 89 animais morreram este ano no bioparque Vesty Pakos da cidade de La Paz, um dos principais zoológicos da Bolívia, confirmou a Prefeitura nesta segunda-feira (30), anunciando uma reestruturação do local.



"Hoje temos o número exato, para não especular: há 89 animais mortos neste local, dos quais 65 eram répteis", disse o diretor jurídico da prefeitura de La Paz, José Antonio Gonzales, em entrevista coletiva.



Nos últimos dias, circularam versões sobre a morte de pelo menos uma centena de animais devido à má administração do Vesty Pakos, localizado 12 quilômetros ao sul de La Paz, a uma altitude de cerca de 3.200. O recinto de clima temperado ocupa 22 hectares.



Cerca de 520 animais vivem no Vesty Pakos. O bioparque tem a meta de receber ou resgatar animais de espécies ameaçadas para depois devolvê-los ao seu habitat natural.



A prefeitura de La Paz, que administra o bioparque, ordenou na sexta-feira seu fechamento por 15 dias e pediu a instituições ambientalistas e associações profissionais para avaliar o ocorrido.



O diretor jurídico explicou que uma "primeira recomendação é uma reforma total do bioparque" e a avaliação do pessoal que se encarrega de cuidar das espécies.