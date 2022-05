Empresa de energia da Dinamarca alerta para possível corte de gás da Rússia ao país

A companhia de energia Ørsted, da Dinamarca, alertou nesta segunda-feira (30) que a Rússia poderia cortar o fornecimento de gás depois que a empresa se negou a realizar o pagamento em rublos, mas ressaltou que poderia recorrer ao mercado europeu para se abastecer.



"A Gazprom Export segue pedindo que a Ørsted pague o fornecimento em rublos", disse a empresa em um comunicado.



Além disso, a companhia do país escandinavo insiste que não tem "nenhuma obrigação legal [de pagar em rublos] segundo o contrato", e informou à Gazprom Export que não vai fazê-lo.



"Porém, existe o risco de a Gazprom Export interromper o fornecimento de gás para a Ørsted. O que, do ponto de vista da Ørsted, seria o descumprimento do contrato", acrescentou.



Como resposta às sanções internacionais após a invasão russa da Ucrânia, Moscou afirmou que só aceitará o pagamento de seu gás em rublos, e que os compradores teriam que abrir uma conta bancária na Rússia, caso contrário, fecharia a torneira.



A Ørsted, por sua vez, insistiu que, a partir da data limite de 31 de maio, continuará pagando o fornecimento russo em euros.



A Rússia já interrompeu o fornecimento à Polônia, Bulgária e à vizinha Finlândia.



Como a Dinamarca não tem nenhum gasoduto direto com a Rússia, a companhia explicou que seria capaz de continuar comprando gás russo no mercado europeu.



"Apoiamos a decisão da Ørsted", afirmou a primeira-ministra dinamarquesa Mette Frederiksen em Bruxelas, onde os líderes da União Europeia se reuniram para superar divisões e alcançar um acordo para o embargo às importações de gás russo



A Ørsted também explicou que estava abastecendo suas reservas em instalações na Dinamarca e Alemanha para garantir o fornecimento a sus clientes.



Segundo a agência de energia dinamarquesa, o gás representa 18% do consumo de energia do país em um ano. Em 2019, três quartos desse gás foram extraídos no país.



