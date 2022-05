Putin diz a Erdogan que Rússia está disposta a reabrir transporte marítimo com a Turquia

O presidente russo, Vladimir Putin, confirmou nesta segunda-feira (30) para seu colega turco, Recep Tayyip Erdogan, que Moscou está disposto a trabalhar com Ancara para reabrir o tráfego marítimo, bloqueado devido ao conflito na Ucrânia.



"Vladimir Putin destacou a disponibilidade da Rússia para contribuir para o trânsito marítimo de mercadorias sem entraves, em coordenação com os parceiros turcos. Isso também se aplica às exportações de grãos dos portos ucranianos", disse o Kremlin em um comunicado.



Os dois líderes conversaram por telefone para "garantir uma navegação segura no mar Negro e no Mar de Azov", segundo o Kremlin. Também falaram sobre "eliminar a ameaça das minas em suas águas", acrescentou.



Putin voltou a repetir que a escassez de alimentos no mundo era o resultado das políticas ocidentais e que a Rússia estava disposta a exportar "volumes significativos de fertilizantes e produtos agrícolas se as sanções anti-russas correspondentes forem levantadas".



A ofensiva russa na Ucrânia e as sanções ocidentais impostas à Moscou pelos países ocidentais perturbou o abastecimento de trigo e outros produtos básicos originários de ambos os países.



As colheitas de trigo da Rússia e Ucrânia equivalem a 30% mundial.



Dezenas de porta-contentores estão bloqueados nos portos ucranianos, rodeados pelas forças russas.