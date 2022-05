Partido trabalhista obtém maioria parlamentar na Austrália

O partido trabalhista (centro-esquerda) terá a maioria no Parlamento australiano, segundo projeções nesta segunda-feira (30) da Comissão Eleitoral, o que reduz a dependência do novo primeiro-ministro trabalhista Anthony Albanese em relação aos independentes para aplicar seu programa.



Essas projeções oficiais concedem ao governo de centro-esquerda 76 das 151 cadeiras da Câmara dos Representantes após as eleções de 21 de maio.



Sendo assim, o partido trabalhista supera claramente a coalizão conservadora, que durante anos bloqueou parte da luta contra a mudança climática, favorecendo o desenvolvimento de energias fósseis.



Albanese contará com o apoio de 10 parlamentares independentes, dos quais muitos foram eleitos em uma plataforma favorável ao meio ambiente, para implementar um ambicioso programa de redução das emissões de gases de efeito estufa.



O resultado das eleições ao Senado ainda não está claro, mas é provável que o partido trabalhista precise do apoio de senadores "verdes" nesta câmara alta.