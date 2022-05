Mais de 12 civis morrem em massacre na República Democrática do Congo

Mais de 12 civis foram mortos no início da manhã deste sábado (28) em Beni, no leste da República Democrática do Congo, por membros do grupo armado das Forças Democráticas Aliadas (ADF), informaram o exército e a Cruz Vermelha local.



"Ouvimos tiros ao amanhecer na cidade de Beu Manyama. Quando chegamos já era tarde porque a ADF inimiga já havia matado mais de dez de nossos concidadãos com facões", disse à AFP o capitão Anthony Mualushayi, porta-voz do Exército em Beni.



"Fomos perseguidos. Informo que nossos militares neutralizaram sete ADF. Um ADF foi capturado durante a operação de revisão nesta área na parte oeste da estrada nacional nº 4", acrescentou o oficial.



A Cruz Vermelha local deu um número maior de vítimas e afirmou que cerca de 20 civis foram mortos neste ataque.



Kivu do Norte e Ituri estão sob estado de sítio há um ano.



O grupo armado ADF, apresentado pela organização Estado Islâmico (EI) como seu braço na África Central, é acusado de ser responsável pelos massacres de milhares de civis na RDC e de ter cometido ataques jihadistas em Uganda.