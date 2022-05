Os preços do petróleo voltaram a subir nesta sexta-feira, antes do feriado nos Estados Unidos, em um mercado que acompanha atentamente a possibilidade de um acordo europeu nas próximas horas para suspender as importações de hidrocarbonetos russos.



O preço do barril do Brent para entrega em julho subiu 1,72%, a US$ 119,43, seu nível mais alto desde o começo de março. O WTI para a mesma data teve alta de 0,85%, a 115,07 dólares, máxima em 13 anos.



"Os operadores estão ansiosos com a ideia de um acordo da União Europeia sobre o petróleo russo", explicou Michael Lynch, presidente da Strategic Energy & Economic Research (SEER). "Não querem estar descobertos", assinalou, uma vez que um pacto impulsionaria os preços do petróleo.