A agência de classificação de risco Standard & Poor's anunciou nesta sexta-feira (27) que reduziu para sua nota da dívida da Ucrânia em moedas estrangeiras, devido ao impacto da invasão russa.



Além disso, a S&P; considerou uma "perspectiva negativa" para a nota, o que significa que ela pode voltar a baixar a classificação creditícia do país, pois espera que "o conflito militar russo-ucraniano se prolongue", conforme explicou em um comunicado.



Contudo, confirmou as notas "em moeda local" por considerar que "a dívida pública ucraniana em grívnia [a moeda do país] é menos vulnerável a um default".