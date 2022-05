Polícia tomou 'decisão errada' ao demorar parar intervir na escola de Uvalde, diz responsável

A polícia tomou uma "decisão errada" ao não entrar na escola de Uvalde mais cedo, onde um jovem atirador matou 19 crianças e dois professores na terça-feira e se refugiou em uma sala de aula, disse o diretor do Departamento de Segurança Pública do Texas nesta sexta-feira (27), Steve McCraw.



"Do benefício da retrospectiva... foi a decisão errada, ponto final", disse McCraw em entrevista coletiva. "Pelo que sabemos, achamos que deveriam ter entrado o mais rápido possível."



A polícia desta cidade do Texas foi alvo de críticas por ter demorado uma hora para neutralizar o agressor, que estava entrincheirado em uma sala de aula da escola de ensino fundamental Robb.



Em uma intensa coletiva de imprensa em Uvalde, McCraw tentou explicar mais uma vez a sequência dos acontecimentos.



O alto funcionário disse que o comandante no local dos fatos acreditava que, nesse momento, o suspeito Salvador Ramos, de 18 anos, estava trancado sozinho na sala de aula e que não havia sobreviventes entre os alunos.



"Não estou defendendo nada, mas se remontarmos a linha do tempo, houve centenas de disparos em quatro minutos nessas duas salas de aula", disse McCraw.



"Os tiros subsequentes foram esporádicos e foram disparados contra a porta. Então acredita-se que ninguém estava vivo e que o sujeito estava tentando manter a polícia afastada".



No entanto, McCraw disse que uma ligação para o 911 recebida às 12h16, horário local - uma das várias feitas dentro da sala de aula - relatou que oito ou nove crianças ainda estavam vivas. As autoridades forçaram a porta da sala de aula 34 minutos depois, às 12h50.