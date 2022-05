Harry e Meghan comparecerão à cerimônia religiosa do jubileu da rainha, segundo seu biógrafo

O duque e a duquesa de Sussex comparecerão a uma cerimônia religiosa na catedral como parte das celebrações pelo ano do jubileu da rainha Elizabeth II, disse seu biógrafo nesta sexta-feira (27).



O príncipe Harry e sua esposa Meghan deixaram seus deveres reais e se mudaram para a Califórnia no início de 2021. Desde então, eles só visitaram o Reino Unido juntos uma vez.



"Definitivamente veremos Harry e Meghan no culto de Ação de Graças na Catedral de São Paulo", disse Omid Scobie - coautor de uma biografia favorável do casal - a repórteres em Londres.



O serviço de 3 de junho será "realmente o primeiro momento oficial" do casal nas celebrações do Jubileu de Platina da Rainha, disse.



"Isso é realmente o que eles planejam desde sempre", disse Scobie, chamando os eventos do jubileu de uma "espreitadela" ao futuro da família real.



Jornais britânicos informaram que o casal provavelmente compareceria ao culto, mas o comentário de Scobie será visto como uma confirmação, devido aos seus laços estreitos com o jovem casal.



A decisão de Harry e Meghan de se mudar para os Estados Unidos em busca de privacidade e independência financeira causou ondas de choque na família real.



Mas isso foi agravado pelas críticas públicas ao casal, inclusive em uma entrevista na televisão na qual acusaram um membro da realeza não identificado de racismo.



O Palácio Real está se preparando para mais revelações de Harry em sua próxima autobiografia.



Scobie detalhou que o duque e a duquesa de Sussex "não sairão" na varanda do Palácio de Buckingham com a realeza proeminente em 2 de junho para assistir ao Trooping of the Color e a um desfile aéreo.



Mas disse que eles poderiam fazer uma "aparição surpresa" em 5 de junho, quando a rainha sair na varanda novamente com os membros da família.