A bolsa de Hong Kong subiu mais de 3% na manhã desta sexta-feira, com as ações de tecnologia em alta acentuada após o lucro registrado por gigantes chinesas como Alibaba e Baidu.



O índice Hang Seng subiu 3,09%, a 20.737,27, logo após a abertura.



Após divulgar um forte aumento em suas vendas, a gigante do comércio eletrônico subia 12%, e a dona do popular buscador Baidu, 15%.