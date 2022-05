Japão abre as portas para turistas em grupos organizados

O Japão anunciou nesta quinta-feira que reabrirá as portas para turistas de 98 países em 10 de junho, após um bloqueio de dois anos devido à pandemia, mas que os viajantes poderão entrar no país apenas em grupos organizados.



A decisão foi tomada depois que o governo anunciou na semana passada que testaria a abertura das fronteiras para viagens organizadas em pequenos grupos com turistas de Estados Unidos, Austrália, Tailândia e Singapura. O Executivo revisou hoje as regras de acesso ao território, com o objetivo de voltar a aceitar viagens em grupo de turistas de 98 países e regiões onde a situação da Covid-19 é relativamente estável, segundo um comunicado.



Entre os países autorizados estão Reino Unido, Espanha, Canadá, Arábia Saudita e Malásia. Sete aeroportos do país poderão aceitar voos internacionais.



Durante a maior parte da pandemia, o Japão proibiu a entrada de todos os turistas e permitiu apenas o retorno de cidadãos japoneses e dos residentes estrangeiros.



Todas as pessoas que chegam ao Japão devem testar negativo antes de viajar. A maioria deve voltar a realizar um teste, bem como cumprir uma quarentena de três dias.O primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, afirmou que deseja relaxar o controle nas fronteiras, mas que a medida levará tempo, uma vez que o público apoia as restrições atuais.