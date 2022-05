Morre Andy Fletcher, da banda britânica Depeche Mode, aos 60 anos

Andy Fletcher, membro fundador da banda britânica de rock alternativo Depeche Mode, morreu aos 60 anos, anunciou nesta quinta-feira (26) o grupo.



"Estamos chocados e tomados por uma imensa tristeza com a morte prematura de nosso querido amigo, familiar e colega de banda", disse o grupo formado em 1980 em Basildon, a cerca de 40 km de Londres.



Nascido em 9 de julho de 1960 em Nottingham, Fletcher, apelidado de "Fletch", era um dos tecladistas da banda, conhecida por sucessos como "Just Can't Get Enough".



"Fletch tinha um verdadeiro coração de ouro e estava sempre lá quando alguém precisava de apoio, uma conversa animada, uma boa risada ou uma cerveja gelada", afirmaram.



O Depeche Mode vendeu mais de 100 milhões de discos no mundo todo.



Inicialmente, o grupo era formado pelo tecladista e compositor Vince Clarke, o tecladista, cantor e compositor Martin Gore, o tecladista Andy Fletcher e o cantor e compositor Dave Gahan.



Clarke saiu da banda no final de 1981 e foi substituído dois anos depois por Alan Wilder.