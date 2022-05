Meghan Markle visita Uvalde para homenagear vítimas de massacre

Meghan Markle, esposa do príncipe britânico Harry, viajou nesta quinta-feira (26) à pequena cidade de Uvalde, no estado americano do Texas, para prestar homenagem às vítimas do ataque a tiros em uma escola de ensino fundamental que matou 19 crianças e dois professores.



Vestindo calça jeans, camiseta e boné, a duquesa de Sussex, que mora nos Estados Unidos com seu marido, foi até um monumento improvisado em tributo à memória dos falecidos, em frente ao fórum de Uvalde, onde depositou flores.



Um porta-voz de Markle informou que a visita da duquesa foi de caráter pessoal, como mãe, para dar suas condolências e apoio à comunidade enlutada.



Durante sua visita não anunciada, Markle andou pelo local, olhando as cruzes brancas com os nomes das vítimas do massacre de terça-feira, quando um jovem de 18 anos abriu fogo na Robb Elementary School, localizada a cerca de 100 km da fronteira com o México.



Markle, uma ex-atriz americana de 40 anos, e o príncipe Harry, de 37 anos e neto da rainha Elizabeth II, abandonaram suas funções na monarquia britânica e se mudaram para os Estados Unidos há dois anos. Agora vivem na Califórnia com seus dois filhos.