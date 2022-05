Ator de 'Goodfellas' Ray Liotta morre aos 67 anos

Ray Liotta, o ator que estrelou o clássico filme da máfia "Os Bons Companheiros" (Goodfellas), em 1990, morreu aos 67 anos na República Dominicana, informou a Direção Geral de Cinema da ilha nesta quinta-feira (26).



"Confirmaram sua morte, me disseram que ele estava acompanhado de sua esposa e que a esposa pede que respeitem sua dor", disse à AFP uma porta-voz da mais alta autoridade cinematográfica do país.



O ator morreu na região colonial de Santo Domingo, onde gravava um filme, acrescentou a fonte.



De acordo com a mídia americana TMZ e Deadline, Liotta morreu enquanto dormia.



Liotta estrelou "Campo dos Sonhos" em 1989 com Kevin Costner, mas foi sua interpretação do mafioso Henry Hill sob a direção de Martin Scorsese em "Goodfellas" ("Os Bons Companheiros"), que o lançou ao estrelato.



Compartilhando cenas com Robert De Niro e Joe Pesci, Liotta fez seu nome na telona e lançou uma carreira prolífica.



Com destaques na televisão, Liotta ganhou um Emmy em 2005 por um papel na série "ER: Emergency Room".



O ator, que era comprometido com Jacy Nittolo, deixou uma filha de um relacionamento anterior, a também atriz Karsen Liotta.