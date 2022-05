Justiça rejeita recurso de Shakira, que pode ser julgada por fraude fiscal

A Justiça espanhola rejeitou o recurso interposto pela cantora Shakira para que seja arquivada a ação por suposta fraude fiscal de 14,5 milhões de euros (cerca de 74,25 milhões de reais) e deixou a colombiana ainda mais perto de um julgamento.



Shakira alegou que durante os exercícios fiscais reclamados, ela morava nas Bahamas e não na Espanha.



No entanto, para o Tribunal Provincial de Barcelona "com os dados disponíveis sobre seu trabalho cabe considerar que a recorrente era residente habitual na Espanha", segundo o despacho publicado nesta quinta-feira(26).



A promotoria atribui à cantora seis delitos de fraude fiscal pela falta de pagamentos no valor de 14,5 milhões de euros em impostos de renda e sobre seu patrimônio nos anos de 2012, 2013 e 2014.



De acordo com sua versão, Shakira vivia na Espanha desde 2011, quando seu relacionamento com o jogador do FC Barcelona, Gerard Piqué, foi tornado público, mas ela manteve sua residência fiscal nas Bahamas até 2015.



Atualmente a cantora de 45 anos, com dezenas de milhões de discos vendidos, vive nos arredores de Barcelona com o companheiro e os dois filhos, Milan e Sasha, nascidos em 2013 e 2015.