Passarela de Cannes: do 'all green' de Isabelle Huppert ao 'baby bump' de Adriana Lima

O tapete vermelho de Cannes é por si só um dos protagonistas do Festival. Seguem alguns dos vestidos que se destacaram na 75ª edição do evento.



- Festa das cores -



A atriz francesa Isabelle Huppert surpreendeu com seu "all green" Balenciaga, que a vestiu literalmente dos pés a cabeça com um verde vibrante.



A americana Viola Davis também apostou em tons abertos de amarelo, verde e rosa.



A atriz francesa Bérénice Béjo, que aparece no filme "Corte!" de Michel Hazavinicius, vestia um top fúcsia ajustado e com lantejoulas, sobre uma saia de tule roxa.



Com estilo oposto, o diretor artístico da casa Balmain, Olivier Rousteing, chegou todo de branco, incluindo seus sapatos de plataforma. O casaco, oversize, recebeu broches dourados.



- "Baby bump" -



A supermodelo Adriana Lima optou por assumir a gravidez avançada, com um vestido preto conhecido como "baby bump". Um enorme recorte frontal exibia a barriga da brasileira, em um estilo já adotado pela cantora Rihanna.



A estrela da Victoria's Secret repetiu a modelagem com outro vestido, na cor açafrão, de inspiração étnica.



- Diva espanhola -



A atriz espanhola Rossy de Palma, presidente do júri para a Câmera de Ouro surpreendeu a Croisette com seus leques.



Na gala de abertura, vestiu um elegante "blazer" preto, luvas de couro vermelho e um impressionante colar em forma de nó.



No tapete vermelho do filme "Frère et Soeur", estrelado por Marion Cotillard, brilhou com um espetacular vestido rosa Valentino e uma capa de chiffon esvoaçante.



- Deepika: o glamour bollywoodiano -



Eleita em 2018 pela revista Time como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo, a atriz indiana Deepika Padukone, de 36 anos, não escondeu seu desejo de impactar no tapete vermelho.



Seus vestidos, coloridos e com estampas geométricas remetiam à herança asiática com suas mangas aumentadas, golas amplas além dos muitos acessórios: fitas de cabelo, brincos, colares...