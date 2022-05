Tribunal russo demite 115 militares por rejeitarem ir à Ucrânia

Um tribunal militar russo da região de Kabardia-Balkaria (sul) confirmou a demissão de 115 militares que rejeitaram participar da ofensiva lançada pela Rússia na Ucrânia.



Este parece ser o primeiro caso confirmado oficialmente de soldados russos que se negaram a participar da operação que começou em 24 de fevereiro.



O tribunal concluiu, segundo um comunicado publicado na quarta-feira, que os militares rejeitaram "arbitrariamente cumprir uma missão oficial".



O tribunal disse que examinou os "documentos necessários" e interrogou os responsáveis da Guarda Nacional, uma força de segurança interna que participa também de operações na Ucrânia, mas é diferente do exército russo.



A audiência aconteceu a portas fechadas para não revelar "segredos militares", acrescentou o tribunal, que não informou onde os soldados foram sancionados na Rússia.



O serviço de imprensa do tribunal, citado pela agência de notícias Interfax, indicou nesta quinta-feira que os militares eram membros da Guarda Nacional que rejeitaram realizar uma missão relacionada com "a operação especial" da Rússia na Ucrânia.