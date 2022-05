Macron pede a Erdogan que 'respeite a decisão soberana' da Finlândia e Suécia sobre Otan

O presidente francês Emmanuel Macron pediu, nesta quinta-feira (26), ao seu homólogo turco Recep Tayyip Erdogan "que respeite a decisão soberana" da Finlândia e Suécia de entrar na Otan.



Macron "destacou a importância de respeitar a decisão soberana de ambos os países, resultante de um processo democrático e em reação à evolução da situação de segurança", indicou o Palácio do Eliseu, após uma ligação de uma hora entre os dois presidentes.



Macron "desejou que continuem as discussões para encontrar logo uma solução" à oposição turca das duas candidaturas à Otan, acrescentou a Presidência francesa.



A Finlândia e a Suécia apresentaram sua proposta de adesão à Otan, deixando para trás décadas de não alinhamento militar após a guerra na Ucrânia.



Mas a Turquia está ameaçando bloquear sua entrada na Aliança do Atlântico Norte, que exige unanimidade dos Estados-membros.



A Turquia acusa ambos os países de abrigar militantes curdos do PKK, o Partido dos Trabalhadores do Curdistão, que considera uma organização terrorista.



Macron e Erdogan também destacaram "a urgência de retomar as exportações de cereais ucranianos", bloqueadas pela guerra nos portos do sul do país, que ameaça provocar uma crise alimentar mundial.



Eles discutiram "diferentes formas possíveis de transportar" esses grãos, juntamente com a ONU e "concordaram em manter contato para encontrar uma solução rapidamente".



Um dos caminhos explorados é o estabelecimento de um corredor naval de Odessa ao Mar Negro, no qual a Turquia poderia ser um ator importante.