Presidente de Cuba anuncia que não irá participar da Cúpula das Américas

O presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, anunciou nesta quarta-feira que "em nenhum caso" participará da Reunião de Cúpula das Américas, em Los Angeles, depois que vários líderes alertaram que boicotarão o encontro se Cuba, Nicarágua e Venezuela forem excluídas do mesmo.



"Posso garantir que, em nenhum caso, participarei", afirmou Diaz-Canel em sua conta no Twitter, na qual agradeceu "a posição corajosa e digna dos países que levantaram suas vozes contra as exclusões".



Em sua mensagem de hoje, Díaz-Canel disse que, apesar de ter desistido de participar, "como sempre aconteceu, a voz de #Cuba se fará ouvir" no encontro.



Cuba, que participou pela primeira vez da Reunião de Cúpula das Américas em 2015, no Panamá, e esteve presente novamente em 2018, em Lima, denunciou no mês passado que estava sendo deixada de fora dos preparativos, e que seria "um grave retrocesso histórico" não ser convidada.