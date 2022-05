Brasileiro é preso suspeito de ameaçar explodir churrascaria nos EUA

O restaurante teve de ser evacuado (foto: Fogo Brazilian Barbecue/ instagram)

Um brasileiro foi preso no sábado (21/5) na cidade de Barnstable, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, suspeito de ter ameaçado de explodir uma churrascaria brasileira.

De acordo com a polícia de Barnstable, Eduardo Filho, de 29 anos, teria ligado para o restaurante Fogo Brazilian Barbecue (BBQ), na sexta-feira (20/5), por volta das 18h40 e dito que deixou uma mala com explosivos no local. Ele ameaçou acionar os explosivos caso alguém tocasse no pacote.





O restaurante teve de ser evacuado. O Esquadrão Antibombas da Polícia Estadual examinou a mala, mas constatou que não tinha explosivos nela.





O homem foi preso acusado de ameaça terrorista e uso de dispositivo fraudulento. O brasileiro foi detido. A Justiça estipulou uma fiança de US$ 25 mil (aproximadamente R$ 120 mil) e o brasileiro foi indiciado no Tribunal Distrital de Barnstable. Não ficou claro se o brasileiro já pagou a fiança.