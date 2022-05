'Cancelado', restaurante Arturito, de Paola Carosella, tem fila na porta

A ex- Masterchef é sócia e cozinheira do restaurante (foto: Reprodução)





“É muito difícil se relacionar com quem apoia Bolsonaro por dois motivos: ou porque é um escroto, ou porque é burro”, disse a chef em entrevista ao podcast ‘DiaCast’. A fala gerou uma polêmica online e atingiu os apoiadores de Bolsonaro.

Eu discordo da Paola Carosella.

Os vababundominions não são burros ou escrotos.



Eles são burros, escrotos e mimizentos.



Xingam todos que não apoiam o vagabundo da república e quando recebem adjetivos justos ficam de mimimi por dias?



PAOLA TEM RAZÃO

PAOLA LACRA y LUCRA pic.twitter.com/fVF1iDw6mG %u2014 Desmentindo Bolsonaro (@desmentindobozo) May 24, 2022





Nas redes sociais, o boicote ao Arturito começou com uma campanha para os bolsonaristas não irem ao local. O segundo passo do cancelamento foi abaixar a nota da avaliação do estabelecimento no Google, que caiu de 4.5 para 1.6 em um dia.





Por fim, as redes sociais de Paola foram invadidas com comentários pejorativos sobre sua profissão, nacionalidade e posicionamento político.

Patriota, parem de avaliar o Restaurante Arturito e o Café La Guapa no Google com apenas uma estrela porque a dona comunista Paola Caçarola não está gostando. %u2014 Adriles Pistola%uD83D%uDDEF (@MarchaDaFamili1) May 23, 2022 Avaliação do restaurante Arturito despenca. Toma, Paola Carosella! Volte para sua Argentina socialista. pic.twitter.com/1XAdJLBNJk %u2014 Sérgio Camargo (@CamargoDireita) May 24, 2022 Oi Paola cozinheira, eu gostaria de saber onde foi parar o "mais amor por favor" q vc prega qdo voce se sentiu no direito de insultar 58 milhoes de Brasileiros apenas por discordarem politicamente d vc. Volte pra Argentina e seja militante lá. #OLulaNaoEinocenteBabaca %u2014 TeAtualizei %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83D%uDC4A%uD83C%uDFFB%u2764%uFE0F (@taoquei1) May 23, 2022 Paola descreve em detalhes como deu um "olé" nos ex-sócios argentinos do Arturito.

Ela fez a qualidade do restaurante piorar para o faturamento cair e ela comprar a parte deles mais barato.

Aplicou fraude financeiro em pessoas que investiram no seu sonho. Isso é caráter? pic.twitter.com/Ty5BOUKYXY %u2014 MarioFrias (@mfriasoficial) May 24, 2022 Não basta dar calote nos amigos para conseguir o seu tão sonhado restaurante. Paola vem para trabalhar no Brasil, ofende ostensivamente a maioria dos brasileiros e ainda financia a campanha de um invasor de propriedades. pic.twitter.com/ZjAXpTvJNU %u2014 MarioFrias (@mfriasoficial) May 24, 2022

Essa é a Argentina, Paola Casorella, comunista que, em todas as oportunidades, fala mal do Brasil.Ela é proprietária do restaurante ARTURITO em Pinheiros, São Paulo. Vamos dar a oportunidade dela abrir um restaurante na sua terra, vamos ver qto. dura! Volta para Argentina pic.twitter.com/uh27BeDgJb %u2014 Coronel Homero Cerqueira (@CoronelHomeroSP) May 23, 2022 Antes, o empreendimento estava avaliado em 4,5 estrelas, depois das ofensas da cozinheira, mais de 41 mil pessoas registraram notas negativas, fazendo cair a pontuação para 1,7 estrelas.



VOLTA PARA ARGENTINA COZINHEIRA!



%uD83D%uDCAA%uD83D%uDCAA%uD83D%uDCAA%uD83D%uDCAA%uD83D%uDCAA%uD83D%uDCAA https://t.co/9riVFzCSBo %u2014 Daiane Mello (@DaianeMels) May 25, 2022 Quem lacra não lucra... vai ter que servir pão com mortadela para não fechar as portas.... pois somos burros e escrotos %uD83D%uDCAA%uD83C%uDFFD%uD83E%uDD16%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 #VoltaParaArgentinaCozinheira https://t.co/valSOfmvEC %u2014 %u300ARobôgado%u300B%u300A%uD83D%uDCAA%uD83C%uDFFD%uD83E%uDD16%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%u300B (@rodrigorossin) May 23, 2022 Vamos boicotar, só petista como clientela agora%u2026%u2026. Vai ter q servir pão com mortadela kkkkkkk https://t.co/iXzp7VLLPC %u2014 Clark%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDFA%uD83C%uDDF8%uD83C%uDDEE%uD83C%uDDF1 (@clark_sincero) May 22, 2022





Boicote ao boicote

Mas a autoproclamada “festa da exposição” e “fim da carreira de Paola”, como foram chamadas as ondas de cancelamento online, não geraram resultados presenciais. Além de filas de espera, o Arturito está com a agenda lotada e sem possibilidade de reservas. O restaurante está com mais movimento que o normal, mesmo nos horários de pico, conforme a agenda disponível no Google. O Estado de Minas tentou marcar uma reserva no restaurante, sem sucesso.

O restaurante está com fila de espera e não tem como fazer reserva (foto: Reprodução Arturito)

O lado de Paola também se defendeu na guerra virtual. Perfis no Twitter criticaram o cancelamento da chefe e do restaurante e pontuaram condratições no discurso contra a cozinheira. A principal "arma" foram as tags 'PAOLA TEM RAZÃO' e 'PAOLA LACRA y LUCRA' no Twitter.

Rindo muito do povo criticando a Paola, mandando ela voltar pra Argentina, sendo que são os mesmos que ficam ouvindo comentário político diariamente na rádio do Reich de uma comentarista cubana, que já foi inclusive assessora parlamentar. Kkkkkkkkkk %u2014 jairme (@jairmearrependi) May 23, 2022 BORA SUBIR UMA TAG PRA ZOAR BOLSOMINION? %uD83D%uDE02



SOBE AÍ: PAOLA LACRA y LUCRA https://t.co/MvnbDtSsEl %u2014 tesoureiro (@tesoureiros) May 24, 2022

Arturito é massa!

O Arturito foi fundado em 2008 no Bairro Pinheiros, área nobre na capital paulista. Para os fãs de massa, o restaurante da chef argentina pode ser uma ótima opção.





As reservas podem ser feitas no site oficial do estabelecimento ou pelo telefone. Entretanto, no momento, a função não está disponível por causa da alta demanda de clientes.

