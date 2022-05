'Querem nos levar para a mineração' à força, diz líder indígena do Equador

Os projetos extrativistas no Equador devem ser suspensos e os investimentos redirecionados para a agricultura, diz Leonidas Iza, líder do poderoso movimento indígena equatoriano, que acusa as políticas do presidente Guillermo Lasso de forçá-los a serem "trabalhadores assalariados" nas minas.



"Eles estão quebrando os agricultores" com o "contrabando" de produtos de países vizinhos a preços "mais baratos", disse Iza em entrevista à AFP.



Iza, engenheiro de origem quíchua, foi um dos líderes dos violentos protestos de outubro de 2019 contra o governo de Lenín Moreno (2017-2021) devido ao aumento dos preços dos combustíveis, no qual 11 pessoas morreram.



Agora, o líder de 39 anos, à frente da confederação de nacionalidades indígenas do país (Conaie), é uma das principais figuras de oposição ao governo de Lasso, ex-banqueiro de direita que começou seu segundo ano no cargo na terça-feira.



O Pachakutik, braço político do movimento indígena, é a segunda força parlamentar, mas se divide entre uma fração próxima à Conaie e outra aberta ao diálogo com o governo.



No entanto, Iza defende "uma unidade orgânica, indissolúvel do movimento".



Lasso e Iza se reuniram duas vezes no ano passado, mas não houve acordos e a Conaie anunciou uma manifestação "indefinida" a partir de 13 de junho.



A mineração é parte central de suas reivindicações.



Com o contrabando de alimentos e altos custos na agricultura, Iza denuncia políticas públicas que buscam "provar estatisticamente que em territórios [indígenas] não é mais possível continuar produzindo" alimentos.



"Então nós, agricultores, paramos de produzir. Eles querem nos levar para a mineração para sermos trabalhadores assalariados. Não podemos fazer isso", diz Iza em seu feudo em Latacunga, quase 80 quilômetros ao sul de Quito.



O Equador entrou na mineração em grande escala em 2019 e Lasso manteve o ritmo.



Iza, por outro lado, propõe reduzir ao mínimo os projetos extrativistas e tornar o Equador, o maior exportador mundial de bananas, uma potência na agricultura, atividade que contribui com 8% do Produto Interno Bruto (PIB).



"Se conseguíssemos reorganizar a capacidade produtiva nacional (...) poderíamos alimentar uma parte do mundo", diz.



Anticapitalista declarado, Iza considera que o empenho de Lasso de "reduzir o Estado" com políticas "neoliberais" obstruiu as capacidades de combate à violência criminal e reduziu o investimento em educação, saúde e agricultura.



Os povos indígenas do Equador, que ultrapassam um milhão em um país de 17 milhões de habitantes, são predominantemente engajados na agricultura. A Conaie abriga 53 organizações de 18 povos e 15 nacionalidades indígenas.