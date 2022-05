A cadeia americana Starbucks, que havia fechado temporariamente suas 130 lojas na Rússia após a invasão da Ucrânia, anunciou nesta segunda-feira (23) que decidiu deixar o país definitivamente, seguindo assim o caminho liderado por outras multinacionais como McDonald's.



A empresa americana, que operava na Rússia por meio de um parceiro licenciado, continuará pagando o salário dos 2.000 funcionários que trabalhavam em suas lojas por seis meses, informou a empresa em mensagem em seu site.



No total, mais de 280 grandes empresas com presença significativa na Rússia anunciaram sua retirada do país, de acordo com um levantamento da Universidade de Yale.



Starbucks