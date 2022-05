Papa Francisco recebe grupo de bispos brasileiros no Vaticano

(foto: Tiziana FABI / AFP)

O papa Francisco recebeu nesta sexta-feira (20) um grupo de 20 bispos e um administrador diocesano do Brasil que estão em viagem ao Vaticano.





De acordo com o portal católico de notícias "Vatican News", a audiência com o líder da Igreja Católica durou por volta de duas horas. Na oportunidade, o Pontífice mencionou a importância de manter a proximidade com Deus.









Ainda segundo o religioso, o Pontífice conversou sobre catequese, a atenção com as pessoas mais pobres e as consequências provocadas pela pandemia de Covid-19.





A visita dos brasileiros começou na última terça-feira (17), pouco tempo depois do Papa ter recebido um grupo de 23 bispos e arcebispos do Rio Grande do Sul. A CNBB informou que eles fazem parte da regional Sul 3 da instituição e que os membros das regionais do Centro-Oeste e Sul 2 já haviam sido recebidos pelo líder da Igreja Católica.





"Ficou muito clara a coerência entre o que o Papa faz pessoalmente e que os setores da Cúria fazem e seguem este espírito. O papa Francisco teve uma acolhida extraordinária em relação a nós, estava muito feliz, o semblante dele revelava isto, embora com as dificuldades no joelho, mas isto não impediu que ele estivesse à vontade conosco", disse o bispo de Vacaria (RS), dom Silvio Guterres Dutra, ao site da CNBB. (ANSA).