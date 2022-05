Papa brinca com mexicanos e pede 'um pouco de tequila' para dor no joelho

Papa conversa com fiéis na Praça de São Pedro (foto: Vincenzo PINTO / AFP)

O papa Francisco brincou com um grupo de seminaristas mexicanos que lhe perguntaram sobre sua dor no joelho. "Você sabe do que eu preciso para a perna? De um pouco de tequila", disse ele, provocando gargalhadas dos religiosos.O vídeo, que se tornou viral, foi gravado durante a audiência geral das quartas-feiras e dura alguns minutos."Papa Francisco, como está seu joelho?", pergunta um dos seminaristas."Muito caprichoso", responde o pontífice, ao falar dos problemas no joelho, pelos quais foi visto pela primeira vez em uma cadeira de rodas em um evento público no início de maio e teve de adiar uma viagem ao Líbano.Na sequência, o seminarista diz ao sumo pontífice: "mas obrigado por seu sorriso, por sua alegria por estar aqui, apesar dos incômodos. Você também dá um grande exemplo para os futuros padres". Do papa móvel, Francisco, de 85 anos, responde com um olhar travesso: "Sabe do que preciso para a perna? De um pouco de tequila". A gargalhada é geral."Se um dia formos a Santa Marta, traremos uma garrafinha", disseram, referindo-se a uma visita à residência privada de Francisco no Vaticano.Não é a primeira vez que o pontífice argentino brinca e mostra seu bom humor com as pessoas que o cumprimentam durante a audiência geral.Em janeiro, explicou seus problemas de saúde aos fiéis, também durante uma audiência geral. "É algo temporário. Dizem que isso acontece apenas com as pessoas mais velhas, e não sei por que aconteceu comigo...", concluiu, sorrindo, sob aplausos dos presentes.