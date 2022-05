China condena proibição "sem fundamento" da Huawei nas redes 5G do Canadá

A China criticou nesta sexta-feira a decisão "sem fundamento" do Canadá de proibir a instalação de redes 5G dos grupos chineses de telecomunicações Huawei e ZTE.



"A China se opõe com veemência a isto", afirmou o porta-voz do ministério das Relações Exteriores, Wang Wenbin, antes de acrescentar que Pequim adotará "todas as medidas necessárias" para proteger as empresas chinesas.



"Esta decisão vai contra os princípios da economia de mercado e as regras do livre comércio", acrescentou.



O Canadá anunciou na quinta-feira que proibirá a instalação de redes 5G da Huawei e ZTE devido a preocupações de segurança nacional.



A decisão, muito esperada, aconteceu após uma medida similar dos Estados Unidos e de outros aliados, como Austrália, Reino Unido, Nova Zelândia e Japão.



O governo dos Estados Unidos advertiu sobre as implicações de segurança de dar acesso à gigante de tecnologia chinesa à infraestrutura crucial de telecomunicações, que poderia ser usada para espionagem.



Tanto Huawei como Pequim rebateram as acusações.