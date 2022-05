Casal ganha 184 milhões de libras em maior prêmio de loteria na Inglaterra

O EuroMillions é uma loteria que abrange vários países europeus (como França, Reino Unido, Espanha, Portugal, Bélgica, Irlanda, Áustria, Suíça e Luxemburgo) e requer 7 números corretos para ganhar o prêmio máximo (foto: PHILIPPE HUGUEN/AFP )

Um casal que mora em Gloucestershire, na Inglaterra, ganhou, no último dia 10 de maio, o maior prêmio da história do sorteio da Euromillions, uma das loterias do país. O valor de 184 milhões de libras esterlinas equivale a R$ 1,13 bilhão na cotação desta quinta-feira (19/5).