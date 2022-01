Idoso ganha mais de R$ 2 milhões na loteria no dia do aniversário

Idoso ficou milionário no dia de seu aniversário (foto: Michigan Lottery/Reprodução)

Quer presente melhor do que ficar milionário no dia do aniversário? Um idoso de Michigan, nos Estados Unidos, foi o sortudo da vez. Ele, que completou 71 anos, comprou um bilhete premiado na Michigan Lottery no dia em que “soprou as velinhas”. O sortudo ganhou US$ 402.063, cerca de R$2,2 milhões na cotação atual e se tornou um dos mais novos milionários dos EUA.