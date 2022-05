Paquistão negocia em Cabul com talibãs paquistaneses

O Talibã afegão anunciou nesta quarta-feira que acolhe negociações de paz em Cabul entre as autoridades paquistanesas e o grupo armado paquistanês inspirado nos insurgentes islâmicos.



Desde que o Talibã afegão chegou ao poder no ano passado, o Paquistão diz que há um aumento nos ataques da facção paquistanesa Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), especialmente nas regiões montanhosas na fronteira entre os dois países.



O TTP é um grupo armado local que compartilha uma origem com o Talibã afegão, que é acusado pelo Paquistão de permitir que eles se refugiem em seu território durante as operações.



O porta-voz do governo talibã, Zabihullah Mujahid, explicou que seu grupo serve de mediador no diálogo em Cabul entre o governo paquistanês e o grupo armado.



Em um comunicado, o TTP também confirmou que há "negociações em andamento" em Cabul com o Talibã como mediador.



Uma trégua previamente acordada para o feriado do Eid será estendida até 30 de maio, segundo o comunicado.



Uma fonte dos combatentes paquistaneses disse à AFP que as negociações em Cabul estão ocorrendo "numa atmosfera positiva", mas que é prematuro arriscar uma conclusão.



O governo paquistanês ainda não comentou as negociações.