Venezuelano se torna o homem mais velho do mundo com 112 anos

Juan Vicente Pérez, um agricultor de 112 anos de nacionalidade venezuelana, foi reconhecido nesta terça-feira (17) pelo Guinness como o homem mais velho do mundo, após a morte de um espanhol que detinha a marca.



Nascido em 27 de maio de 1909 na cidade de El Cobre, estado de Táchira, no oeste da Venezuela, Pérez é oficialmente o homem "mais velho", assegurou o Guinness World Record, que realizou a verificação em 4 de fevereiro.



Em 10 dias ele fará 113 anos. "Ele tem saúde e memória excepcionais. Lembra de sua infância, casamento, os nomes de seus irmãos, filhos e netos. Ele adora estar cercado pela família e amigos", informou a organização em comunicado.



O segredo desse homem para uma vida longa inclui, além de trabalho duro e uma boa noite de descanso, "beber um copo de aguardente todos os dias", informou o Guinness.



Pérez começou a trabalhar muito cedo como agricultor. Aos 5 anos, já ajudava os pais nas plantações de açúcar e café, e na idade adulta também serviu como oficial de justiça para resolver disputas de terras na cidade onde morava, Caricuena.



Foi casado por 60 anos e sua esposa faleceu há 25. Desse casamento nasceram 11 filhos, dando a Pérez 41 netos, 18 bisnetos e 12 tataranetos.



Sua família se sente "muito grata pela saúde" que Pérez tem, segundo uma de suas filhas, Nelyda.



O homem quer ser lembrado como uma pessoa trabalhadora, fiel à sua esposa e à sua profunda devoção religiosa.



Até janeiro passado, o homem mais velho do mundo era o espanhol Saturnino de la Fuente García, nascido em 11 de fevereiro de 1909. Ele também tinha 112 anos e faltava pouco menos de um mês para completar 113.



A pessoa viva mais velha é uma francesa, a irmã André, cujo nome de batismo é Lucile Randon, nascida em 11 de fevereiro de 1904. Ela tem 118 anos.