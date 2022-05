Hezbollah e aliados perdem maioria no Parlamento do Líbano

Idosa vota em cabine eleitoral (foto: Anwar AMRO / AFP)

A principal bancada parlamentar do Líbano, liderada pelo movimento armado xiita Hezbollah, perdeu a maioria nas eleições legislativas - conforme resultados definitivos anunciados nesta terça-feira (17), que confirmam 13 cadeiras para candidatos surgidos após os protestos de 2019.A votação aconteceu no domingo (15), em um país mergulhado na pior crise socioeconômica de sua história, atribuída, por grande parte da população, organizações internacionais e países estrangeiros, à corrupção e à má gestão de uma classe dirigente há décadas no poder.O movimento xiita apoiado pelo Irã, que tinha 70 das 128 cadeiras no Parlamento, não conseguiu a eleição dos 65 deputados necessários para conservar o controle da Câmara, anunciou o ministro do Interior, Bassam Mawlawi.As perdas ficaram por conta dos aliados, já que o Hezbollah e seu parceiro xiita Amal mantiveram os 27 assentos que tinham até agora.Outro ponto a ser destacado nestas eleições foi a forte entrada dos candidatos surgidos da revolta popular de 2019, a qual reivindicava a saída da classe dominante e uma refundação do sistema político baseado, até o momento, na distribuição de poder entre as diferentes comunidades de este país multiconfessional.Com 13 cadeiras no poder, estes candidatos podem se alinhar com a oposição aos partidos tradicionais e ser a chave para a formação de um novo governo.Em um evento até então inédito, dois candidatos independentes conquistaram assentos no sul do Líbano, posições ocupadas por aliados do Hezbollah há três décadas.As Forças Libanesas, partido cristão que faz parte da elite política inalterável há três décadas e que se opõe firmemente ao Hezbollah, anunciou ter conquistado pelo menos 18 assentos, contra 15 em 2018.Segundo observadores, a baixa taxa de participação de 41% - contra 49% em 2018 - mostrou que os partidos tradicionais não conseguiram mobilizar suas bases.Diante da gravíssima crise econômica, a classe dominante foi acusada de deixar o país à deriva, ao não tomar nenhuma medida para corrigir o rumo.Desde 2019, a moeda nacional perdeu mais de 90% de seu valor, os poupadores sofrem asfixiantes restrições bancárias, e o desemprego quase triplicou. Cerca de 80% da população vive abaixo da linha da pobreza, segundo a ONU. E, em 2020, o Estado caiu em "default" sobre sua dívida pela primeira vez em sua história.Além disso, uma explosão devastou o porto de Beirute em agosto de 2020, matando mais de 200 pessoa e deixando milhares de feridos. Bairros inteiros foram destruídos na capital. A catástrofe foi amplamente atribuída à negligência dos líderes.O secretário-geral da ONU, António Guterres, felicitou o Líbano na segunda-feira pela gestão da votação."O secretário-geral também conta com o novo Parlamento para adotar, de urgência, todas as leis necessárias para estabilizar a economia e melhorar a governança", disse um comunicado de seu porta-voz.Ele também destacou que a formação de um executivo permitirá "finalizar o acordo (atualmente em discussão) com o Fundo Monetário Internacional e acelerar a implementação das reformas necessárias para colocar o Líbano no caminho da recuperação".