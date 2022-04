Barco com 60 pessoas a bordo afunda na costa do Líbano

Um barco com 60 pessoas a bordo naufragou na costa do Líbano neste sábado (23), informou a Cruz Vermelha libanesa.



"Um barco que transportava 60 pessoas afundou. A Cruz Vermelha enviou sete ambulâncias ao porto de Trípoli", no norte do país, disse a organização em um comunicado.



A Cruz Vermelha não especificou se os passageiros eram migrantes nem se foram resgatados.



A maioria das pessoas que tentam deixar o Líbano de forma irregular o fazem pelo mar e são refugiados sírios.



No entanto, o número de libaneses que tentam deixar o território aumentou, pois o país sofre com uma grave crise econômica e política.



Em dois anos, o poder de compra dos libaneses entrou em colapso e a moeda local perdeu mais de 95% de seu valor no mercado negro.



Entre janeiro e novembro de 2021, pelo menos 1.570 pessoas, incluindo 186 libaneses, saíram irregularmente pelo mar, segundo a Agência das Nações Unidas para Refugiados (Acnur) no Líbano.



O principal destino destes migrantes é a ilha de Chipre, país membro da União Europeia, localizada a cerca de 160km de distância.