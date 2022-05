Eclipse da lua: um passeio pelo mundo para ver as melhores imagens

Vermelho sangue na lua eclipsada em Montebello, na Califórnia (foto: Frederic J. BROWN / AFP)



Foi uma noite magnífica para muitas pessoas que decidiram abandonar o calor das cobertas em casa pelo frio da madrugada para captar imagens do eclipse lunar.



Na Califórnia, oeste dos Estados Unidos, o céu limpo foi um presente para os fotógrafos. Em Montebello, a lua justificou o nome do eclipse, "lua de sangue" (foto acima).



Em Sausalito, a lua parcialmente eclipsada ficou acima da Coit Tower.





A lua em San Francisco, na Califórnia (foto: JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

A lua praticamente encoberta vista de Huntington Beach, na Califórnia (foto: Michael HEIMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Lua completamente vermelha em Canta, no leste de Lima (foto: ERNESTO BENAVIDES / AFP)

Em Huntington Beach, ainda na Califórnia, a lua quase desapareceu antes de ganhar o tom vermelho. No Peru, a lua foi vista em Canta, leste da capital, Lima, em seu tom escarlate. Em Skopje, na Macedônia, a lua brilhou por trás de uma enorme cruz numa montanha.

Lua em Skopje, na Macedônia (foto: Robert ATANASOVSKI / AFP)

No Rio de Janeiro, o tom encarnado da lua ficou evidente. O eclipse coincidiu com uma superlua que ocorre quando o satélite natural da Terra está em seu ponto mais próximo do nosso planeta.





Lua vermelha no eclipse, vista no Rio de Janeiro (foto: CARL DE SOUZA / AFP)

A lua de sangue no céu da Córsega, ilha no Mediterrâneo (foto: Pascal POCHARD-CASABIANCA / AFP)

Em Porticcio, na Córsega, o eclipse maravilhou a ilha no Mediterrâneo

Observadores em todo o planeta usaram telescópios para captar os principais momentos do eclipse, que durou cerca de 4 horas - como essa turma, em Buenos Aires, na Argentina.

Argentinos usaram telescópios para ver o eclipse (foto: Luis ROBAYO / AFP)

A lua no eclipse em Santiago do Chile. (foto: MARTIN BERNETTI / AFP)

Um efeito na câmera deixou um rastro no céu de Bogotá, na Colômbia, durante o eclipse.Em Montlouis-sur-Loire, região central da França, o eclipse deixou uma vinícola ainda mais bela sob o luar.