A Rússia vai suspender o fornecimento de eletricidade à Finlândia neste sábado (14) - anunciou a empresa importadora, em um momento de crescente tensão bilateral, devido à aproximação do país nórdico da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), na esteira da ofensiva russa na Ucrânia.



"Somos forçados a suspender a importação de eletricidade a partir de 14 de maio", informou a operadora RAO Nordic, uma filial do grupo estatal russo InterRAO, com sede em Helsinque, acrescentando que "não tem capacidade de efetuar pagamentos pela eletricidade importada da Rússia".