Negociadores europeus e iranianos se reúnem em Teerã para discutir energia nuclear

O negociador da União Europeia encarregado de coordenar as discussões sobre a energia nuclear iraniana, Enrique Mora, reuniu-se nesta quarta-feira (11), em Teerã, com o chefe dos negociadores iranianos, Ali Bagheri - anunciou a agência oficial de notícias Irna.



A agência divulgou imagens de ambos reunidos no Ministério das Relações Exteriores, na capital iraniana, mas não deu detalhes do encontro.



Há um ano, o Irã participa de negociações diretas com França, Alemanha, Grã-Bretanha, Rússia e China, e indiretas, com os Estados Unidos, para relançar um acordo concluído em 2015 sobre seu programa nuclear. Em 2018, os EUA se retiraram unilateralmente deste pacto.



O objetivo das negociações é convencer os Estados Unidos a voltarem para o acordo e, sobretudo, suspenderem as sanções contra o Irã, obtendo a garantia de que Teerã respeitará plenamente seus compromissos.



Após a interrupção das negociações na capital austríaca em março, o Irã convocou, em 25 de abril, uma reunião "o mais rápido possível", para restaurar o acordo nuclear.



Entre os principais obstáculos ao avanço do diálogo, está o pedido do Irã para a retirada da Guarda Revolucionária, seu exército ideológico, da lista negativa do governo americano de "organizações terroristas estrangeiras". O presidente Joe Biden parece não querer ceder a essa demanda.