O presidente americano, Joe Biden, anunciou nesta terça-feira (10) que está "discutindo" a possibilidade de eliminar as tarifas punitivas impostas por seu antecessor Donald Trump à China, em um contexto de alta inflação nos Estados Unidos.



"Estamos discutindo isso agora", mas "ainda não há decisão", disse o presidente, que está sendo pressionado por alguns setores para eliminar essas tarifas como forma de ajudar a conter a disparada da inflação no país, mediante a redução no custo das importações.



Trump impôs essas tarifas à China em represália às práticas comerciais do gigante asiático, consideradas desleais pelo republicano.