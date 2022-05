Novo suspeito é preso em caso de roubo de diamantes na Alemanha

Autoridades alemães anunciaram na terça-feira (10) a prisão de um sétimo suspeito em um espetacular caso de roubo de diamantes, realizado a dois anos e meio em um museu de Dresde.



A polícia e a promotoria desta cidade do leste prenderam um homem de 22 anos, identificado como Jihad R., enquanto assistia "como espectador" ao julgamento em andamento contra outros seis suspeitos, informaram em um comunicado em conjunto.



O apartamento e o carro do detido também foram revistados. Suspeito de cumplicidade em outros roubos organizados, o réu se apresentará ao juiz na quarta-feira.



Outros seis acusados estão sendo julgados desde janeiro e podem pegar até 10 anos de prisão.



Os suspeitos haviam sido presos em novembro de 2020 em Berlim, depois de meses de análises de fitas de vídeo e do DNA.



Eles fazem parte do "clan Remmo", um grupo criminoso de origem libanesa com uma forte presença na Alemanha.



A invasão no Museu Grünes Gewölbe, no final de 2019, havia impressionado por sua sofisticação e pelo saque, estimado por especialistas em mais de 100 milhões de dólares.



As peças roubadas, nenhuma delas recuperada até a presente data, possuem um valor histórico e cultural "inestimável", indicou o museu.



Os autores do roubo levaram uma dezena de itens do século XVIII com jóias e pedras preciosas, e centenas de diamantes, entre eles um de 49 quilates.