Um morto e mais de dez feridos em acidente de trem na Áustria (agência de notícias)

Uma pessoa morreu e mais de dez ficaram feridas após o descarrilamento de um trem nesta segunda-feira(9) nos arredores de Viena, capital austríaca, informou a agência de notícias APA.



O acidente, ocorrido em Münchendorf, ao sul de Viena, deixou um morto, dois feridos graves e 11 feridos leves, informou a APA, citando Andreas Zenker, da Cruz Vermelha da região da Baixa Áustria.



"Grave acidente de trem em Münchendorf", informaram os serviços de emergência da Baixa Áustria no Facebook.



"Segundo as primeiras informações, há muitos feridos, vários helicópteros de emergência e um grande contingente de socorristas em operação", disseram.



A APA informou que um vagão tombou após o descarrilamento e que as causas do acidente ainda são desconhecidas.