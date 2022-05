Líder da Comissão Europeia vai à Hungria tratar de segurança energética

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, viaja para a Hungria nesta segunda-feira (9), onde se reunirá com o primeiro-ministro Viktor Orban para discutir segurança energética - anunciou seu porta-voz, Eric Mamer.



A Comissão havia proposto aos países da União Europeia (UE) um sexto pacote de sanções contra a Rússia, estabelecendo um embargo gradual a todas as importações de petróleo russo no bloco.



A proposta foi, no entanto, recebida com cautela por vários países altamente dependentes do petróleo russo, como a Hungria. Logo depois da divulgação da proposta, o governo húngaro declarou que o plano era inaceitável "em sua forma atual", pois não oferecia garantias para a segurança energética do país.



Na semana passada, representantes dos 27 países em Bruxelas iniciaram negociações frenéticas para conseguir aprovar a proposta. A resistência da Hungria forçou uma interrupção para que as discussões fossem levadas para as respectivas capitais.



A proposta original da UE contemplava um embargo ao petróleo russo em um período de seis meses e, no caso dos produtos derivados, até o fim do ano.



O plano incluía uma derrogação especial para Hungria e Eslováquia, até o fim de 2023. Ambos os países consideraram, porém, que o prazo era insuficiente e exigiram sua extensão até o fim de 2024. Esta demanda contou com a adesão da República Checa.



Para adotar as sanções no bloco, é necessária a unanimidade de seus 27 membros.