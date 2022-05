Presidente do Conselho Europeu diz que Rússia não poderá "executar" a "liberdade" ucraniana

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, que fez uma visita surpresa a Odessa nesta segunda-feira, disse que a Rússia não poderá "executar" a "liberdade" da Ucrânia e prometeu que a União Europeia estará ao lado de Kiev "todo o tempo necessário".



"O Kremlin quer executar seu espírito de liberdade e democracia", disse Michel em um vídeo publicado no Twitter.



"Estou totalmente convencido de que nunca vão conseguir", acrescentou, antes de prometer que a UE ajudará a Ucrânia a "construir um país moderno e democrático".



Em outro vídeo ele aparece visitando, com um colete à prova de balas, a cidade portuária, acompanhado pelo primeiro-ministro ucraniano Denys Chmygal, o governador da região de Odessa, Maxime Martchenko, e guardas armados.



Pouco antes, Michel foi obrigado a procurar proteção devido a ataques com mísseis, informou um funcionário da UE.



De acordo com a fonte, "os participantes precisaram interromper a reunião para buscar proteção porque os mísseis voltaram a atingir a região de Odessa".



O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, participou em uma reunião por videoconferência com Michel e agradeceu por sua "coragem" e visita a Odessa, de acordo com um comunicado da presidência.