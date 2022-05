Guatemala declara alerta por contaminação de moluscos que já deixou um morto

A Guatemala declarou neste sábado alerta vermelho pela contaminação de moluscos causada pela maré vermelha que afeta o litoral do Pacífico Sul e já deixou um morto, informou o Ministério da Saúde.



A medida foi tomada pela Comissão Nacional para a Vigilância e o Controle da Maré Vermelha Tóxica na Guatemala, porque o monitoramento e análise realizados apontaram altas concentrações de saxitoxinas superiores aos limites adequados, segundo um comunicado oficial. Foram contabilizados 11 casos confirmados e um morto por causa da intoxicação por consumo de moluscos desde 29 de abril.



A chefe da Unidade de Gestão de Riscos da pasta, Virginia Herzing, disse que a presença da maré vermelha tóxica, causada pelo aumento de algas nocivas, foi detectada na costa do município de Tiquisate. Diante disso, pediu à população que evite o consumo de moluscos bivalves, como mexilhões, uma vez que "produz intoxicação grave e pode chegar a provocar a morte".



Os sintomas podem aparecer de 30 a 60 minutos após o consumo do molusco contaminado, entre eles formigamento nos lábios, língua, boca e rosto; depois, estende-se e perde-se a força muscular; pode ocorrer paralisia, dificuldade respiratória, náusea, tontura e vômito.