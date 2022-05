O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou neste sábado que tentará voltar ao poder nas eleições de outubro, para impedir um segundo mandato da extrema-direita de Jair Bolsonaro e "reconstruir" o país.



"Todos dispostos a trabalhar não apenas pela vitória de 2 de outubro, mas pela reconstrução e transformação do Brasil, que será mais difícil do que ganhar a eleição", disse Lula durante ato em São Paulo que reuniu cerca de 4.000 membros e apoiadores do Partido dos Trabalhadores (PT) e de outros partidos de esquerda.