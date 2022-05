Cinco mortos e 200 edifícios em chamas em incêndios na Sibéria

Bombeiro tenta combater incêndio no assentamento de Bely Yar, na região de Krasnoyarsk, no sul da Sibéria (foto: AFP PHOTO)

Pelo menos cinco pessoas morreram e cerca de 200 prédios estão em chamas devido a incêndios na região russa de Krasnoyarsk, na Sibéria, informaram as autoridades locais neste sábado (7)."O fogo se espalha por mais de 16 regiões habitadas e cerca de 200 edifícios, incluindo várias serrarias e uma creche, que estão pegando fogo. Já há vários mortos", disse o Ministério de Situações de Emergência desta região, no aplicativo Telegram.Até agora, cinco mortes foram confirmadas.As autoridades qualificaram a situação como "difícil" e estabeleceram estado de emergência na região, especificando que cerca de 300 pessoas e mais de 90 veículos estão envolvidos na extinção dos incêndios."A tarefa é complicada pelas condições climáticas, pois ventos fortes aceleram a propagação das chamas e impedem sua extinção", acrescentou o ministério local.Nos últimos anos, vários incêndios sem precedentes devastaram a Sibéria.Em 2021, os incêndios, especialmente no leste desta região russa, liberaram 16 milhões de toneladas de carbono (o quarto maior volume desde o início das medições em 2003), segundo o relatório anual do clima europeu.