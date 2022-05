Presidente do Uruguai se separa

O presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, e a mulher, Lorena Ponce de León, decidiram se separar, após mais de 21 anos de casamento, informou à AFP uma fonte íntima do presidente, confirmando informações da imprensa local.



Lacalle Pou, 48, e Lorena, 45, têm três filhos: Luis Alberto, Violeta e Manuel. Eles se conheceram na adolescência e se casaram no ano 2000. Onze anos depois, passaram por uma crise que os levou a se separarem por quatro meses, disse o presidente em entrevista durante a campanha eleitoral de 2019.



Formada em paisagismo, Lorena lidera desde 2020 um programa dedicado a "estimular a cultura e favorecer o espírito empreendedor" da sociedade. Segundo o "El País", ela irá se manter à frente dessa iniciativa.